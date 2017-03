Mit "This Is The Life" feierte sie riesige Erfolge: Amy Macdonald eroberte 2008 die die Bühnen der Welt. Um ihren Fans auch einen großartigen Zweitling zu präsentieren, nahm sie sich für "A Curious Thing" zwei Jahre Zeit und sollte auch dafür belohnt werden. Der Longplayer entstand im Black Barn Studio von Paul Weller und feierte am 12. März 2010 Veröffentlichung. Auch mit dieser Entstehung verbindet die junge Schottin viele bewegende und unvergessliche Momente, über die sie jetzt in der Amy Macdonald Complete Playlist bei Spotify spricht.

Der Einfluss von Gitarren und Klavier: Die Erinnerung an die Studio-Zeit

Die Zusammnenarbeit mit Produzent Paul Weller bedeutete Amy viel, denn der erfolgreiche britische Producer gab ihr die Gelegenheit, mit seinen wunderbaren Akustik-Gitarren eine neue Seite von sich zu entdecken. Und so wurde das zweite Album der Schottin mit einigen Tracks bestückt, die auch Wellers Stimme hören lassen. Sie selbst verrät, dass die Zusammenarbeit sie wahrlich beflügelte.

Die größte Arena und eine überwältigte Amy: Ihr Auftritt in Zürich

Der Erfolg, der damals 20-jährigen Musikern bestätigte sich in zahlreichen ausverkauften Hallen und Stadien. Darunter war für Amy auch ein ganz besonderer Auftritt: "In der Schweiz spielten wir vor 30.000 Menschen im Züricher Hallenstadion. Es war unglaublich zu sehen, dass all diese Zuschauer kamen, um uns zu hören." Dieses Erlebnis sei Amy in Erinnerung geblieben, verriet sie im zweiten Part der "Amy talks…"-Reihe auf Spotify.

"Wetten Dass...?" sie es geschafft hat: Die Geschichte zu ihrem Auftritt im deutschen Fernsehen

Im selben Jahr besuchte Amy Macdonald die ZDF-Show "Wetten Dass...?", um bei der Open-Air-Ausgabe in einem Amphitheater in Palma das deutsche Publikum zu begeistern. Die Erinnerung bleibt bestehen, performte Amy doch mit großem Feuerwerk in der außergewöhnlichen Kulisse einer spanischen Stiegkampfarena ihren Song "Don't Tell Me That It's Over". Schon ihre Anreise war besonders: "Es war wunderschön und eine besondere Erfahrung, denn ich bin dort zum ersten mal mit einem Privat-Jet geflogen." Der Rückweg war hingegen kontrastreicher, weiß die heute 26-Jährige. Mit einer Billigfluglinie durfte sie die Rückreise antreten: sympathisch belächelnd und bodenständig berichtet Amy im dritten Teil der Spotify Playlist von diesem Ausflug.

Am 17. Februar 2017 ist es wieder soweit: Das neue Album "Under Stars" erscheint

Amy Macdonalds neues Album "Under Stars" erscheint am 17. Februar 2017. Wir wissen durch die erste Single "Dream On" schon jetzt, dass sich Amy auch diesmal von einer sehr privaten Seite zeigt und uns auch künftig mit tollen Geschichten zu ihren Alben verwöhnen wird. Weitere spannende Erinnerungen erfahrt ihr auf ihrer Amy Macdonald Complete Spotify Playlist außerdem zu den Alben "This Is The Life" und "Life In A Beautifu Light".

