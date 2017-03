Optimismus, der ansteckt: Amy Macdonald präsentiert das Video zu "Dream On"

She is back: Als Miniatur ihrer Selbst im Video, aber umso lautstarker und optimistischer präsentiert sich Amy Macdonald auf ihrer Single "Dream On", die gleichzeitig die erste Single ihres vierten Studioalbums "Under Stars" ist. Der Longplayer ist ab dem 17. Februar 2017 erhältlich. Für Amy ist dieses Album, das übrigens in den berühmten Londoner Abbey Road Studios aufgenommen wurde, etwas ganz Besonderes.

"Under Stars" entstand im Teamwork

Hinter der schottischen Sängerin lagen seit ihrem Album "This Is The Life" aus dem Jahr 2007 einige turbulente Jahre, doch einen Gang runterschalten kam ür Amy nicht in Frage. Anders als bei ihren vorigen Longplayern "A Curious Thing" und "Life In A Beautiful Light" entstand "Under Stars" im Teamwork: Amy Macdonald und ihre engen Freunde Ben Parker sowie Jimmy Sims, ihr Bassist, unterstützten sie tatkräftig. Dank dieser engen Zusammenarbeit entstand das Album in einem sehr relaxten und zwanglosen Umfeld. Und darauf dürfen wir uns bei "Under Stars" freuen: Mehr Druck, noch mehr Volumen, mehr Lautstärke.

Amy Macdonald Album "Under Stars"

