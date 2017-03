Mit "Dream On" präsentierte uns Amy Macdonald eine weitere Hörprobe ihres vierten Albums "Under Stars", das ab dem 17. Februar 2017 erhältlich ist. Nun setzt die Schottin musikalisch noch einen drauf: Mit der reduzierten Version der Single beweist sie uns einmal mehr, was für eine Stimmgewalt sie besitzt. Wir sehen ein Studio, eine Band und die Liebe zur Musik: Das Video zur Akustikversion von "Dream On" ist ein Spiegel der Stimmung, die auch auf "Under Stars" vorherrscht.

"Dream On" stammt aus dem Album "Under Stars"

Das ungezwungene Gefühl, als Künstlerin genau das machen zu können, wonach man sich fühlt, steht Amy sehr gut. Sie veröffentlichte mit "Life In A Beautiful Light" in 2012 ihr drittes Album und hatte eigentlich einmal vor, beruflich etwas kürzer zu treten. Doch das konnte die Powerfrau nicht. Auf diesem Fundament entstand "Under Stars". Aber trotzdem war diesmal einiges anders: Es entstand in Zusammenarbeit mit ihrem Bassisten und engen Freund Jimmy Sims sowie mit Ben Parker.

Amy Macdonald Album "Under Stars"

