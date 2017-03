Amy Macdonald feiert Burns Night - und wie ginge das besser, als mit großartiger Musik?! Die Schottin hat deswegen auf Facebook drei Songs in wunderschönen Akustik-Versionen präsentiert. Zunächst gab es den Hit "This Is The Life" zu hören, der Amy Macdonald 2007 weltbekannt machte. Anschließend performte die talentierte Sängerin zwei Songs von ihrem neuen Album "Under Stars", das am 17. Februar 2017 erscheint: "Dream On" und "Down By The Water" heißen die Tracks, die einen starken Einblick in die neue Platte liefern. Die Musikvideos dazu gibt es hier zu sehen.

Amy Macdonald Album "Under Stars"

▶ bei Amazon

▶ bei Apple Music

▶ bei iTunes

▶ bei Saturn

▶ bei MediaMarkt