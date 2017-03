Amy Macdonald live in Hamburg: Die Schottin stattete der Hansestadt am 13. Februar 2017 einen Besuch ab und spielte im Rahmen der stars@ndr2-Reihe ein ganz besonderes Konzert. Im intimen Rahmen, vor gerade mal 400 Fans, gab die Sängerin alte Hits wie "This Is The Life" und "Slow It Down" zum Besten. Natürlich durften auch Tracks von ihrem kommenden Album nicht fehlen: "Under Stars" erscheint am 16. Februar 2017 und begeistert bereits jetzt mit Songs wie "Dream On".

Amy Mac donald live - in Bestform

Im Hamburg zeigte sich Amy Macdonald in Bestform: Mit ihrer einzigartigen Stimme und ihren mitreißenden Melodien sorgte sie für großartige Stimmung im Rolf-Liebermann-Studio. "Es ist so toll, zurück zu sein", freute sie sich zwischen zwei Songs. Wer kein Ticket für das Radiokonzert ergattern konnte, hat die Chance, das Konzert noch einmal im Stream zu sehen oder Amy Macdonald im März 2017 live zu erleben. In Köln, Bremen, München, Lingen, Leipzig und Berlin wird sie zu sehen sein. Alle Infos zu den Konzerten gibt es hier.

Amy Macdonald Album "Under Stars"

