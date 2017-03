Vier Jahre nach ihrem Erfolgsalbum "Life In A Beautiful Light" meldet sich Amy Macdonald zurück: Im Gepäck hat sie ihre neue Platte, die den Titel "Under Stars" trägt. "Die Entstehung dauerte zweieinhalb Jahre, so lange habe ich an keinem Album zuvor gearbeitet", verrät die sympathische Schottin. Die Wartezeit hat sich gelohnt: Elf starke Tracks präsentiert die talentierte Singer-Songwriterin auf ihrem neuen Werk. Diese zeichnen sich vor allem durch emotionale Lyrics und eingängige Melodien aus.

Eine neue musikalische Seite

Dream On (Video)

Mit der ersten Single "Dream On" zeigt Amy Macdonald eine große musikalische und stimmliche Weiterentwicklung. "Ich versuche nie, 'typisch' zu klingen", verrät die Künstlerin über ihre Herangehensweise. "Ich mache, was mir Spaß macht und den Leuten gefällt." Das hört man auf dem Album, das in den berühmten Abbey Road Studios in London aufgenommen wurde. Auch persönlich hat sich bei Amy Macdonald viel getan: "Man verändert sich generell durch neue Erfahrungen. Ich bin ja quasi in der Öffentlichkeit erwachsen geworden."

"Under Stars" - ein Track über Heimweh

"Under Stars", der Titeltrack des Albums, trägt eine besondere Geschichte in sich. Amy Macdonald schrieb den Track für eine sehr nahestehende Freundin, die ihre Heimat verließ und mit starkem Heimweh zu kämpfen hatte. "Ich hatte mir schon Sorgen um sie gemacht. Ich blickte aus dem Fenster, sah den Sternenhimmel über Manhattan und hatte dann die Idee: 'Wir sind doch alle unter denselben Sternen, ob nahe oder fern, darunter finden wir uns alle wieder.'" Sie selbst möchte ihre Heimat Glasgow übrigens nicht verlassen, verrät Amy Macdonald: "Ich mag es hier, ich möchte nicht woanders leben."

Die Tracklist in voller Länge gibt es hier zu sehen:

1. Dream On

2. Under Stars

3. Automatic

4. Down by The Water

5. Leap of Faith

6. Never Too Late

7. The Rise & Fall

8. Feed My Fire

9. The Contender

10. Prepare to Fall

11. From The Ashes

"Under Stars" Cover

Amy Macdonald Album "Under Stars"

