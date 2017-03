Mit "Under Stars" hat Amy Macdonald ihr großartiges neues Album veröffentlicht, das mit Tracks wie "Dream On" und "Down By The Water" besticht. In unserer Interview-Reihe zeigt sich die Schottin jetzt von ihrer privaten Seite und gewährt einen Blick auf die Person abseits des Rampenlichts. Was hält sie von Deutschland? Wofür stehen ihre Tattoos? Wie sieht ihre Traum-Band aus? Das und vieles mehr erfahrt ihr hier.

1. Woher kommt deine Leidenschaft für schnelle Autos?

Amy Macdonalds Leidenschaft für schnelle Autos ist bekannt. Im ersten Teil unserer Video-Reihe verrät die talentierte Künstlerin, woher ihre Begeisterung kommt: "Meine erste Spritztour mit einem Ferrari habe ich 2011 gemacht. Ich habe mich sofort verliebt." Ihr Traumauto? Der Bugatti Veyron. Bei ihren Fans kommt ihre Liebe für Sportwagen gut an: "Die Leute fanden es gut, dass sich auch mal eine junge Frau für Autos begeistern kann, was ja sonst eher selten ist."

2. Was magst du an Deutschland besonders?

In Deutschland hat Amy Macdonald eine große Fangemeinde. "Nirgendwo sind sie so loyal wie hier", verrät die "This Is The Life"-Sängerin. Den Support der Fans habe sie seit dem ersten Tag sicher. "Ich kenne keinen anderen Ort auf der Welt, wo das so ist." Wie es um ihre Deutsch-Kenntnisse und ihre Begeisterung für deutsches Essen steht, seht ihr im Video.

3. Gibt es für deine Tattoos immer einen Anlass?

Im dritten Teil unserer Interview-Reihe sprachen wir mit Amy Macdonald über ihre Tattoos, für die es bei der Sängerin nicht immer einen besonderen Anlass geben muss. Manchmal sei sie einfach an einem "coolen Ort" und wolle das festhalten. Bei ihrem letzten Besuch in Berlin feierte Amy Macdonald einen Junggesellinnen-Abschied mit Freundinnen und ließ sich dabei spontan tätowieren. "Ich denke da eigentlich nicht so viel drüber nach. Viele meiner Tattoos haben gar keine besondere Bedeutung."

4. Was sind deine Top 3 Songs aller Zeiten?

Welche drei Songs sind für Amy Macdonald die besten aller Zeiten? Die Künstlerin muss nicht lange überlegen: Als erstes nennt sie "Thunder Road" von Bruce Springsteen und erklärt: "Ich liebe den Text, ich liebe dieses Gefühl von Straße und Freiheit." Auch "Driftwood" von Travis und "Higher And Higher" von Jackie Wilson gehören zu ihren Favoriten. Warum, seht ihr oben.

5. Was sind deine Top 3 Alben aller Zeiten?

Auch zu ihren Lieblingsalben äußert sich Amy Macdonald in unserer Fragerunde und überrascht dabei durchaus mit ihren Antworten. "Thriller" von Michael Jackson darf in ihrer Liste nicht fehlen: "Er war der erste Musiker, der mir etwas bedeutet hat." Ihr erstes Konzert sei sogar ein Auftritt des King Of Pop gewesen. "Er war seiner Zeit voraus". "Pet Sounds" von den Beach Boys sowie "The Man Who" von Travis zählen übrigens ebenfalls zu Amy Macdonalds Klassikern.

6. Wie würde die Band deiner Träume aussehen?

Wie sähe eine Band aus berühmten Musikern aus, wenn Amy Macdonald sie selbst zusammenstellen könnte? Ganz klar: Elton John als Pianist, Dave Grohl von den Foo Fighters am Schlagzeug und als Bassist Flea von den Red Hot Chili Peppers. Bei den Gitarristen fällt ihre erste Wahl natürlich auf Bruce Springsteen und Jimmy Page.

7. Worum geht es in deinem Song "Dream On"

Im letzten Teil unserer Reihe haben wir mit Amy Macdonald über ihren Song "Dream On" gesprochen, zu dem es eine spannende Geschichte gibt. Inspiration erhielt Amy dafür von ihrer besten Freundin. "Sie machte gerade eine echt harte Zeit durch. Es war schwierig, weil ich das Gefühl hatte, ihr gar nicht helfen zu können." Im Refrain der Single geht es deswegen darum, den Blick nach vorne zu richten und auf das Beste für die Zukunft zu hoffen. Vieles mehr über Amy Macdonalds aktuelles Album "Under Stars" erfahrt ihr hier.

