Amy Macdonald ist auf dem Weg nach Deutschland, denn am 8. März 2017 startet die "Under Stars"-Tour der stets gutgelaunten Schottin. Und auch für euch steht diese Zeit unter einem guten Stern: Ihr könnt Amy Macdonald zu einem von drei exklusiven Meet & Greets treffen. Dazu gibt es zusätzlich die Tickets für ihr Konzert in München, Leipzig oder Berlin. Das Prinzip ist einfach: "Dream On" auf Spotify hören und eure Gewinnchance erhöhen. Wir verraten euch wie ihr mitmachen könnt.

Nur einen guten Ton entfernt: "Dream On" bei Spotify hören und gewinnen

Nach der Veröffentlichung ihres neuen Albums "Under Stars" am 27. Februar 2017 stattet Amy Macdonald ihren Deutschen-Fans ein Dutzend Besuche ab: Insgesamt zehn Konzerte spielt die Schottin in der Republik sowie ein weiteres in Wien. Und weil Amy weiß was sie an ihren deutschen Fans hat, überlegte sich die Musikerin was ganz besonderes: Drei Glückliche können Amy Macdonald treffen. Alles was ihr dafür tun müsst, ist ihren Hit "Dream On" über den Spotify-Player "MeetAmy" abzuspielen: Bei 200.000 Streams pro Woche werden die Treffen in München, Leipzig und Berlin stattfinden. Also auf, auf, den Play-Button drücken und als einer der drei glücklichen Gewinner gelten. Denn was gibt es besseres als gute Musik und Geschenke.

▶ Hier kannst du das Meet & Greet gewinnen

Alle Deutschland-Konzerte von Amy Macdonald