Amy Macdonald - Automatic

Die schottische Sängerin in der Rolle der stilvollen Rockröhre: Amy Macdonald präsentiert das Video zu ihrem Song "Automatic" und zeigt sich im Clip mit Gitarre, Tattoos und ganz in schwarz gekleidet. Der einzige Farbfleck sind ihre knallroten Lippen. Und diese Statement-Farbe passt ganz fantastisch zu den Zeilen des Songs: "I'm free to live, I'm free to roam", singt sie. Sie möchte damit sagen, dass es immer weiter geht - ganz automatisch - wenn man sich nur frei macht von all seinen Sorgen. "Automatic" ist auch auf Amy Macdonalds Album "Under Stars" enthalten, das am 17. Februar 2017 erschien und mit einer Vielfalt von motivierenden und gleichsam emotionalen Songs bestückt ist.

Amy Macdonald Album "Under Stars"

