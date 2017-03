Amy Macdonald präsentiert derzeit vielfältige, emotionale Songs aus ihrem aktuellen Album "Under Stars" live. Auf ihrer Europa-Tour hat sie Songs wie "Dream On" und "Don't Tell Me That It's Over" mit im Gepäck. Auch ihr neuester Streich "Automatic" darf nicht fehlen - wozu die schottische Sängerin gerade erst ein Musikvideo veröffentlichte.

Amy Macdonald in Deutschland

Auch in Deutschland präsentiert die Schottin den Fans ihre Songs: Am 20. März 2017 ist sie in Leipzig und am 25. März 2017 in Berlin. Wir haben euch alle weiteren Deutschland-Konzerte hier zusammengefasst. Um euch einzustimmen, verlosen wir vier signierte "Under Stars"-CDs. Ihr wollt diesen tollen Gewinn zu euch nach Hause holen? Macht ganz einfach bei unserem Gewinnspiel mit, beantwortet die Frage richtig und schon seid ihr dabei. Einsendeschluss ist der 6. April 2017.

Amy Macdonald Album "Under Stars"

