Amy Macdonald befindet sich gerade mitten in ihrer Europa-Tour und am 25. März 2017 habt ihr die Chance, die Schottin live in Berlin zu erleben. Ihr wolltet schon immer mal wissen, welche Songs die "Under Stars"-Sängerin währenddessen auf dem Weg nach Berlin im Tourbus so hört? Die Schottin verrät es euch und teilt auf Spotify ihre persönliche Playlist mit ihren Fans.

Amy Macdonalds Lieblingssong

Bereits in ihrem sehr tiefgreifenden Interview mit dem Magazin Cicero sprach Amy über einen ihrer musikalischen Lieblinge. Die Singer-Songwriterin verriet, dass "The Whole Of The Moon" von der schottischen Band The Waterboys ihr absoluter Lieblingssong sei und sie diesen gerne als Abschiedssong hören würde. Diesen Track und neun weitere könnt ihr ab jetzt mit Amys persönlicher Spotify-Liste streamen.

Neues Album "Under Stars"

Seit 17. März 2017 könnt ihr das langersehnte neue Album von Amy Macdonald überall kaufen. Auf Facebook teilte sie einen selbst geschriebenen Brief mit ihren Fans. In dem geht hervor, dass die Fertigstellung des vierten Albums zwar sehr lange gedauert habe, sie nun aber sehr froh sei, es mit uns endlich teilen zu können. Sie sei außerdem sehr stolz auf "Under Stars", denn es sei genauso geworden, wie sie es sich vorgestellt habe - zwar mit viel harter Arbeit verbunden, aber auch ganz viel Liebe. Sie hoffe, dass ihre Fans das Album genauso genießen und lieben wie sie. Zum Abschluss bedankt sie sich bei ihren treuen Fans, für ihre jahrelange Unterstützung. Hier könnt ihr den Brief lesen:

Amy Macdonald Album "Under Stars"

