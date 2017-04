Das Line-Up für das Rudolstadt-Festival 2017 steht fest: Passend zum schottischen Ländermotto eröffnet Superstar Amy Macdonald Deutschlands größtes Festival für Roots, Folk und Weltmusik. Am 6. Juli 2017 performen neben Amy 20 andere Künstler im Heine-Park auf der Bühne. Insgesamt werden in Rudolstadt vom 6. bis 9. Juli 2017 rund 130 Bands von allen Kontinenten erwartet.

Während des Festivals klingt Musik in der kleinen Stadt an allen Ecken und Enden. Tiefe Wurzeln und Kreativität ohne Grenzen – Schottland steht dieses Jahr im Fokus des Rudolstadt-Festivals 2017. "Die nach Rudolstadt eingeladenen Musiker bringen das Beste mit, was Schottland zu bieten hat", sagt Alan Morrison, Programmleiter Musik bei Creative Scotland. Die Vielfalt der Veranstaltung ist schlicht überwältigend. Newcomer aus aller Welt spielen neben Stars der Roots-, Folk- und Weltmusikszene.

Das Rudolstadt-Festival: Das Line-Up ist komplett

Vier Tage, 300 Auftritte, 150 Bands und Solokünstler, damit zählt das Musikspektakel zu den größten und renommiertesten Weltmusik-Festivals in Europa. Neben den Konzerten können auch Workshops, Talks und Ausstellungen besucht werden. Das Line-Up ist komplett: Neben der Eröffnung von Amy Macdonald erwarten euch über die vier Tage verteilt Ani DiFranco, Asaf Avidan, Bears of Legend, Dreiviertelblut, Jupiter/Okwess, Sven Helbig & Thüringer Symphoniker, Toots & The Maytals u.v.m. Hier die komplette Künstlerliste ansehen.

