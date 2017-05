Amy Macdonald tritt am 20. Mai 2017 live bei der beliebten ProSieben-Show Schlag den Star auf. An doesem Abend steht alles im Zeichen der geballten Frauenpower: In bis zu 15. Runden tritt Lena Gercke gegen Lena Meyer-Landrut an. Die schottische Sängerin Amy ist zwar außer Konkurrenz vor Ort, wird aber die Herzen der Zuschauer mit ihrer aktuellen Single "Automatic" gewinnen und das Lena-Duell musikalisch unterstützen.

▶ Amy Macdonald live am 20. Mai 2017 bei Schlag den Star auf ProSieben um 20:15

Amy Macdonald Album "Under Stars"

▶ bei Amazon

▶ bei Apple Music

▶ bei iTunes

▶ bei Saturn

▶ bei Media Markt