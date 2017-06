Am 17. März 2017 veröffentlichte sie mit "Under Stars" Studioalbum Nummer vier und kurz darauf folgte der Tour-Auftakt: Amy Macdonald tauscht gerne das heimische Bett gegen ihren Bus, denn sie liebt es "on the road" zu sein. Das und Vieles mehr berichtete sie in ihrem Vevo-Tourtagebuch: "Ich freue mich einfach wahnsinnig, endlich meine neuen Songs live spielen zu können", verrät die 29-Jährige enthusiastisch. Und so positiv wie Amy nach außen wirkt, so harmonisch ist auch der Vibe zwischen ihr und ihrem Team.

Amy Macdonald führt durch die Royal Albert Hall

Nach den Deutschland-Shows im März ging es für die schottische Sängerin weiter in Richtung Großbritannien. Auf Konzerte in Bristol, Bournemouth und York folgte ein Gig in der berühmten Royal Albert Hall in London. Und genau an diesen besonderen Ort nimmt Amy euch mit hinter die Kulissen und zeigt, wie es auf und hinter der Bühne aussieht. Sympathisch und offenherzig stellt sie im Backstage-Bereich Mitglieder ihrer Crew und ihren Tourmanager vor. Als i-Tüpfelchen folgt eine intime Akustik-Version von "Down By The Water". Und was bei Amy selbst so auf dem Plattenteller landet, wenn sie tourt, erfahrt ihr hier.

Amy Macdonald Album "Under Stars"

