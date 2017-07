"Meet me down by the river. Meet me down by the sea", oder open air am Abend des 23. Juni 2017 in Wien – denn dort konnten über 100.000 Fans den Songs von Sängerin Amy Macdonald lauschen. Die Performance von "Down By The Water" postete Amy jetzt als Video auf ihrer Facebook-Seite. Wie das Funkeln von tausenden Feuerzeugen aussieht und was euch auf einem Konzert der schottischen Singer-Songwirterin noch erwartet, seht ihr oben im Player. Damit könnt ihr euch bereits auf eines ihrer acht Deutschland-Konzerte im Juli und August 2017 einstimmen:

09 .Juli 2017 Freiburg - Zelt-Musik-Festival

17. Juli 2017 Regensburg -Thurn und Taxis Schlossfestspiele

18. Juli 2017 Winterbach - Hohentwielfestival

24. Juli 2017 Hamburg - Stadtpark Freilichtbühne

25. Juli 2017 Bonn - Kunsrasen Bonn Gronau

04. August 2017 Mainz -Zitadelle Mainz

05. August 2017 Beverungen - Weserwiese am Hakel

Amy Macdonald Album "Under Stars"

