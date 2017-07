Nachdem wir euch bereits Einblicke in Amy Macdonalds Konzerte in Wien und London geben durften, freuen wir uns, dass die wohlklingende Schottin nun auch endlich wieder in Deutschland performt. Die Sängerin und Songwriterin spielt liebgewonnene Klassiker und neue Hits aus ihrem aktuellen Album "Under Stars" in den kommenden Wochen auf großer Festival-Tour. Hier seht ihr alle Konzerte in der Übersicht:

06.07.2017 Rudolstadt, Rudolstadt Festival

09.07.2017 Freiburg, ZMF

17.07.2017 Regensburg, Thurn & Taxis Schlossfestspiele

18.07.2017 Winterbach, Zeltspektakel

19.07.2017 Singen, Hohentwiel Festival

23.07.2017 Karlsruhe, DAS FEST

24.07.2017 Hamburg, Stadtpark

25.07.2017 Bonn, KUNSTRASEN

04.08.2017 Mainz, Zitadelle Open Air

05.08.2017 Beverungen, Weserwiese Am Hakel

06.08.2017 Uelzen, Almased Arena

Für alle, die selbst nicht dabei sein können, gibt es ja zum Glück einmal mehr ARTE Contert. Dort lohnt sich ein Besuch bespielsweise am 6. Juli 2017: Seht Amy Macdonalds Auftritt beim Rudolstadt Festival ab 21 Uhr im Live-Stream. Hier geht's zur Website von ARTE Concert.

Amy Macdonald Album "Under Stars"

