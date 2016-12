"Back To Black", das zweite Studioalbum von Amy Winehouse, feiert 2016 sein zehnjähries Jubiläum. Anlässlich dieses besonderen Tages hat sich die Amy Winehouse-Foundation eine tolle Aktion überlegt, um die großartige Musik der britischen Sängerin zu ehren. Die Foundation stellt die Instrumentals der Tracks "Back To Black", "Rehab", "Tears Dry On Their Own" und "Just Friends" zum kostenlosen Download zur Verfügung, sodass jeder die Möglichkeit bekommt, eigene Versionen des jeweiligen Klassikers aufzunehmen. Ladet euer Video anschließend auf YouTube hoch, reicht es bei der Amy Winehouse-Foundation ein und teilt es in den sozialen Netzwerken mit dem Hashtag #backtoblack10.

Ein ganz besonderer Gewinn

Auf einen glücklichen Gewinner wartet anschließend ein besonderer Preis: Er erhält die Chance, seine eigene Version in einem professionellen Studio aufzunehmen. Anschließend wird der fertig Song auf dem YouTube-Kanal von Amys Plattenfirma Island Records UK veröffentlicht. Produzent Saleem Remi, der mitveranwortlich für den Sound des Album-Klassikers ist, fasst die Back To Black-Challenge hier nochmal für euch zusammen:

▶ Viele weitere Infos zum Gewinnspiel gibt es hier

