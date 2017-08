Weiße Pferde, Feuerkünstler, ein malerischer Waldsee: Für das Video zu ihrer neuen Single "Caught In The Middle" entführt uns Anastacia in eine märchenhafte Welt. Der Clip zum ersten Song vom Album "Evolution", das am 15. September erscheinen wird, spielt mit romantischen Motiven und zeigt Anastacia gleichzeitig als echte Powerfrau.

Von verwunschenen Wäldern: Das Video "Caught In The Middle"

"Man ist irgendwie gefangen und fragt sich, ob man lieber gehen sollte, oder doch bleibt." hat Anastacia über das Gefühl erzählt, welches "Caught In The Middle" beschreibt. Passend dazu wirkt die Sängerin zu Beginn des Videos in einem alten Schloss umgeben von wehenden Vorhängen und Kerzenleuchtern eingeengt: Der Blick geht in die Ferne, die Bewegungen sind schnell und haltsuchend. Schließlich flüchtet Anastacia in einen wunderschönen, verwunschenen Wald und lässt sich auf dem Rücken eines majestätischen Schimmels tragen.

Neben dem weißen Pferd und wallenden Nebelschwaden sorgen in lange Gewänder gehüllte Tänzerinnen und Feuerkünstlerinnen für die mystisch märchenhafte Stimmung des Videos "Caught In The Middle".