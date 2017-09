Anastacia wird in diesem Jahr als "SWR3 Pioneer of Pop" ausgezeichnet. Die amerikanische Sängerin nimmt den Preis am 14. September, einen Tag vor der Veröffentlichung ihres neuen Albums "Evolution", bei der Fernsehaufzeichnung "SWR3 New Pop Festival – das Special" im Festspielhaus Baden-Baden persönlich entgegen.

Anastacia beim SWR3 New Pop Festival

"Die beispiellose Karriere von Anastacia begann in Deutschland 2000 beim SWR3 New Pop Festival mit ihrem umjubelten Konzert im Theater", SWR3 Musikchef Gregor Friedel. "Nach weltweit über 30 Millionen verkauften Tonträgern kehrt sie jetzt zurück nach Baden-Baden und zum SWR3 New Pop Festival, um den 'Pioneer of Pop 2017' zu erhalten. Wir freuen uns sehr, dass wir diese Karriere von Anfang an begleiten konnten und dass sich dieses Jahr mit der Verleihung im New Pop Special der Kreis schließt." Im Rahmen der von Barbara Schöneberger moderierten Show, zu der zahlreiche Prominente erwartet werden, tritt Anastacia mit ihrer Band auf. Weitere Acts sind unter anderem Rag’n’Bone Man, Max Giesinger, Radio Doria und Adel Tawil.