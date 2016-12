Zahlreiche private Einblicke: André Rieu veröffentlicht DVD-Reihe “Welcome To My World”

Mit der DVD-Reihe "Welcome To My World" gewährt André Rieu einen intimen Einblick in sein Leben: Mit einer gelungenen Kombination aus Musik-Performances, intimen Interviews und privaten Eindrücken zeichnet der niederländische Musiker ein spannendes Bild seiner Erlebnisse auf Tour: Von Australien über Argentinien nach Mexico und Maastricht, wird der Zuschauer Teil des Ensembles um André Rieu und sein bekanntes Johann Strauss Orchester, die auf ihrer Reise sowohl die Musik an sich, als auch seine atemberaubende Bühnenshow zelebrieren.

So sieht das Leben auf Tour mit André Rieu aus

Jede Episode der DVD "Welcome To My World" dokumentiert einen außergewöhnlichen Teil vom Leben des Stars ebenso wie Teile seiner neuen Konzerte. Außerdem geben sie einen beispiellosen Einblick in die Arbeit des Teams, welches seine Konzerte so unvergesslich werden lässt. Bei den Interviews kommen sowohl seine Söhne Marc und Pierre Rieu und die langjährigen Mitglieder des Johann Strauss Orchesters zu Wort, als auch seine treusten Solistinnen Carla Maffioletti, Carmen Monarcha und Mirusia Louwerse. "Welcome To My World" kann unter anderem hier bestellt werden:

André Rieu DVD "Welcome To My World"

▶ Bei Amazon

▶ Bei Saturn

▶ Bei MediaMarkt