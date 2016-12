"Falling In Love" ab 25. November 2016 auf CD: André Rieu kündigt neues Album an

Nachdem der niederländische Star-Musiker André Rieu im Oktober 2016 bereits die DVD "Falling In Love" veröffentlichte, kommt sein der Liebe gewidmetes Album am 25. November 2016 auch als CD und MP3 in die Läden. Hierauf erwarten euch 17 weltbekannte Melodien neu interpretiert von André Rieu und seinem Johann Strauss Orchester. Hierzu zählen beispielsweise Andrew Lloyd Webbers "Memory", bekannt aus dem Musical "Cats", "Over The Rainbow" aus "Der Zauberer von Oz" sowie Leonard Cohens Klassiker "Hallelujah" und das Titelgebende "Can't Help Falling In Love" von Elvis Presley.

01. Love Story (aus "Love Story")

02. True Love (aus "Die oberen Zehntausend (High Society)")

03. Sleepy Shores

04. Can't Help Falling In Love

05. My Heart Will Go On (aus "Titanic")

06. Hallelujah

07. Scarborough Fair

08. Love Theme (aus "Romeo and Juliet")

09. The Lonely Shepherd

10. Cavatina (aus "Die durch die Hölle gehen (The Deer Hunter)")

11. Memory (aus "Cats")

12. Morgens um Sieben (ist die Welt noch in Ordnung) (aus dem gleichnamigen Film)

13. Feelings

14. Wishing You Were Somehow Here Again (aus "Das Phantom der Oper (Phantom of the Opera)")

15. Over The Rainbow (aus "Der Zauberer von Oz (The Wizard Of Oz)")

16. She

17. Time To Say Goodbye (Con te partirò)

Im Albumtrailer, den ihr bei Facebook sehen könnt, verrät André Rieu, was ihn dazu inspirierte, ein Album über die Liebe zu veröffentlichen. Mitten in seiner schönen Heimatstadt Maastricht berichtet er von seinen Enkelkindern und der Liebe auf den ersten Blick, die ihn ereilte, als er sie zum ersten Mal sah. Außerdem spricht er über seine Konzerte und von der Liebe, die dort in der Luft liegt - und wie sehr er das genieße. Diese Emotionen hat André Rieu mit "Falling In Love" nun in 17 neue Stücke gegossen. Hier könnt ihr die CD bzw. Die MP3-Version vorbestellen:

André Rieu Album "Falling In Love"

▶ Bei Amazon

▶ Bei iTunes

▶ Bei Apple Music

▶ Bei Google Play

▶ Bei Saturn