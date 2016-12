Neues André Rieu-Album: "Falling In Love" jetzt vorbestellen und zwei Songs vorab erhalten

Wie wir euch bereits berichten durften, erscheint am 25. November 2016 das neue André Rieu-Album "Falling In Love" auf CD und als Download. Wer sich jetzt für eine Vorbestellung der digitalen Variante des 17 Tracks umfassenden Longplayers entscheidet, erhält den Titelsong "Can’t Help Falling In Love" sowie "Memory" zum sofortigen Download. Der Preis für die beiden Lieder wird beim späteren Albumkauf angerechnet.

17 Lieder über die Liebe: André Rieu präsentiert "Falling In Love"

Der Elvis-Presley-Hit und der "Cats"-Klassiker reihen sich in eine Tracklist aus weltbekannten Liedern über die Liebe ein. Dabei hat André Rieu typische Liebeslieder mit emotionalen Melodien kombiniert. So trifft "My Heart Will Go On" - im Original von Celine Dion aus dem Film "Titanic" - und das Phantom-der-Oper-Stück "Wishing You Were Somehow Here Again" - aus der Feder von Andrew Lloyd Webber auf "The Lonely Shepherd" aus dem Quentin Tarantino-Film "Kill Bill" sowie auf "Cavatina" aus dem Antikriegsfilm "Die durch die Hölle gehen". Die komplette Tracklist seht ihr hier.

André Rieu Album "Falling In Love"

▶ Bei Amazon

▶ Bei iTunes

▶ Bei Apple Music

▶ Bei Google Play

▶ Bei Saturn