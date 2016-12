Schon jetzt in alle 17 Stücke reinhören: André Rieu veröffentlicht “Falling In Love” Albumplayer

Der niederländische Star-Violinist, Dirigent und Entertainer André Rieu veröffentlicht am 25. November 2016 sein neues Album "Falling In Love". In die wunderbaren Interpretationen von Elvis Presleys "Can’t Help Falling In Love" und vom "Cats"-Klassiker "Memory" könnt ihr bereits reinhören. Nun warten auch 90-sekündige Ausschnitte aus den anderen 15 Liedern des Albums auf der offiziellen Website von André Rieu. Mit diesem Albumplayer erhaltet ihr also schon jetzt Gelegenheit, in alle neuen Stücke auf "Falling In Love" reinzuhören.

"Falling In Love" ist vorbestellbar

André Rieu und sein 70-köpfiges Johann-Strauss-Orchester haben sich auf ihrem neuesten Werk dem schönsten Thema der Welt verschrieben: der Liebe. Mit viel Charme und Talent präsentieren sie weltbekannte Melodien, zu denen "Over The Rainbow" aus "Der Zauberer von Oz", das "Love Theme" aus "Romeo and Juliet" und "True Love" aus "Die oberen Zehntausend" zählen - um nur wenige Lieder aus der umfangreichen Tracklist zu nennen. Wer sich jetzt die digitale "Falling In Love"-Version vorbestellt, erhält zwei Songs zum sofortigen Download.

André Rieu Album "Falling In Love"

