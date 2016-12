17 Lieder über die Liebe: André Rieu veröffentlicht neues Album "Falling In Love"

Nachdem "Falling In Love" bereits seit Mitte Oktober 2016 als DVD und BluRay mit wunderschönen Live-Bildern aus Maastricht zu haben ist, gibt es André Rieus neuestes Album ab jetzt auch auf CD und als Download. Der niederländische Star-Violinist, Dirigent und Entertainer vereint hierauf 17 Interpretationen weltbekannter Lieder - selbstverständlich mit der Unterstützung seines 70-köpfigen Johann-Strauss-Orchesters.

"Falling In Love": Was André Rieu zum neuen Album inspirierte

André Rieu ist dafür bekannt, bei seinem Publikum große Emotionen auslösen zu können. Seine lockere, unterhaltsame Art, klassische Stücke und klassisch interpretierte Hits auf die Bühne zu bringen, sucht seines gleichen - und das berührt. Im Albumtrailer verrät der gebürtige Niederländer, dass ihn die Herzlichkeit und die Liebe, die er immer wieder im Publikum sehen könne, sehr berühren. Sie dienten als Inspiration für das neue Album "Falling In Love".

"Falling In Love": klassische Liebeslieder und emotionale Melodien

Auf "Falling In Love" vereint André Rieu zum einen typische Liebeslieder mit emotionalen Melodien. So treffen Celine Dions "My Heart Will Go On" aus dem Film "Titanic" und Andrew Lloyd Webbers "Wishing You Were Somehow Here Again" aus "Das Phantom der Oper" auf "Somewhere Over The Rainbow" aus "Der Zauberer von Oz" sowie auf Leonard Cohens "Hallelujah".

"Falling In Love": Einprägsame Soundtracks und weltbekannte Lieder

Damit aber noch lange nicht genug: Mit "Scarborough Fair" findet sich auch ein englisches Volkslied auf "Falling In Love", während mit "Time To Say Goodbye (Con Te Partiró)" auch Italien in der Tracklist vertreten ist. "The Lonely Shepherd", das vorallem durch den Quentin Tarantino-Film "Kill Bill" Berühmtheit erlangte, und "Cavatina" aus dem Antikriegsfilm "Die durch die Hölle gingen" sind ebenfalls auf "Falling In Love" zu finden.

"Falling In Love" als CD, Stream und Download

Die von Francis Lai stammende Titelmelodie des Films "Love Story", das "Love Theme" aus "Romeo And Juliet" sowie "True Love" aus dem US-Filmmusical "Die oberen Zehntausend" runden die Songauswahl auf "Falling In Love" ab. Und natürlich darf auch eine Interpretation des namensgebenden Stücks "Can’t Help Falling In Love" von Elvis Presley nicht fehlen. Hier könnt ihr in alle Songs reinhören und hier bestellen:

