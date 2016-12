Im Frühjahr 2017 auf Tour: André Rieu kommt für zahlreiche Konzerte nach Deutschland

André Rieu und sein Richard Strauss Orchester kommen im Frühjahr 2017 nach Deutschland, um die Stücke ihres neuen Albums "Falling In Love" live vorzustellen. Neben "Somewhere Over The Rainbow", "Hallelujah" und "Memory" dürfen sich die Konzertbesucher aber auch auf liebgewonnene Klassiker der Vorgänger-Alben sowie auf André Rieus wunderbar unterhaltende Art freuen. Hier gibt’s alle Termine im Überblick:

11.01.2017 München, Olympiahalle München

12.01.2017 Kempten (Allgäu), bigBOX Allgäu

13.01.2017 Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

14.01.2017 Regensburg, Donau-Arena

18.01.2017 Erfurt, Messehalle Erfurt

19.01.2017 Hannover, TUI Arena

20.01.2017 Dortmund, Westfalenhalle 1

21.01.2017 Krefeld, KönigPALAST Krefeld

25.01.2017 Saarbrücken, Saarlandhalle Saarbrücken

26.01.2017 Mannheim, SAP Arena

27.01.2017 Neu-Ulm, ratiopharm arena

28.01.2017 Nürnberg, Arena Nürnberger Versicherung

01.02.2017 Magdeburg, GETEC Arena Magdeburg

02.02.2017 Zwickau, Stadthalle Zwickau

04.02.2017 Frankfurt, Festhalle Frankfurt

08.02.2017 Trier, Arena Trier

09.02.2017 Wetzlar, Rittal Arena Wetzlar

10.02.2017 Halle / Westfalen, Gerry Weber Stadion

15.02.2017 Rostock, StadtHalle Rostock

16.02.2017 Berlin, Mercedes-Benz Arena

21.02.2017 Münster, Messe+Congress Centrum Halle Münsterland

22.02.2017 Hamburg, Barclaycard Arena

23.02.2017 Kiel, Sparkassen-Arena-Kiel

11.03.2017 Köln, Lanxess arena

Wer sich nicht bis kommendes Jahr gedulden möchte, oder einfach nicht genug bekommt, darf sich freuen: André Rieus "Falling In Love" ist neben der CD- und der digitalen Version auch auf DVD und BluRay erschienen. Sie zeigt großartige Live-Aufnahmen aus Rieus Heimatstadt Maastricht, die im Sommer 2016 aufgezeichnet wurden. Hier könnt ihr "Falling In Love" bestellen:

André Rieu Album "Falling In Love"

▶ Bei Amazon

▶ Bei iTunes

▶ Bei Apple Music

▶ Bei Google Play

▶ Bei Saturn