Ein Sommerkonzert in den Niederlanden: André Rieu veröffentlicht "Falling In Love In Maastricht" als DVD und BluRay

Ab jetzt darf sich über die neueste Veröffentlichung des Violinisten, Dirigenten und Entertainers André Rieu gefreut werden: Mit "Falling In Love In Maastricht" präsentiert er ein 33 Songs umfassendes Spektakel, das der schönsten Emotion gewidmet ist: Der Liebe. Aufgenommen im Sommer 2016 auf dem Maastricher Vrijhof, holt die 158 Minuten lange Aufzeichnung eines der schönen Sommerkonzerte des Niederländers und seines Johann Strauss Orchesters ins heimische Wohnzimmer. "Falling In Love" gibt es sowohl als DVD, als auch als BluRay, und diese Songs sind enthalten:

Seventy - Six Trombones Dark Eyes Those Were The Days Walzer Skater's Waltz Maria Mari! Torna a Surriento E lucevan le stelle Salomé Sabre Dance The Red Rose Café My Fair Lady On My Lips Every Kiss Is Like Wine Trumpet Voluntary Lara's Theme Light Cavalry O mio babbino caro Poliushko Polie Somewhere Over The Rainbow The Beautiful Blue Danube Boléro Radetzky March Strauss & Co. Libiamo Auld Lang Syne Maastricht Anthem Maastricht, City Of Jolly Singers Mambo Nr. 5 Tutti Frutti Can't Help Falling In Love Beer Barrel Polka Adieu, Little Captain Of My Heart Marina Menu / André Rieu / Falling In Love In Maastricht

"Das Wunderbare am Verlieben ist, dass man sich nicht nur in andere Frauen und Männer verlieben kann", so André Rieu. "Ich weiß noch genau, als meine Enkel geboren wurden. Ich war sofort in diese wunderbaren und lieben kleinen Menschen verliebt! Ich wollte sie nur noch küssen und knuddeln. Wenn ich mir das Publikum bei meinem Maastrichter Konzert ansehe, habe ich das Gefühl, dass alle verliebt sind! Die Menschen sehen so glücklich aus! Sie singen nicht nur mit vollem Gefühl mit, sie umarmen und küssen sich auch ständig und vergessen den ganzen Rest der Welt."

Auch in 2016 hat der niederländische Superstar André Rieu wieder auf den Vrijhof seiner Heimatstadt Maastricht eingeladen: Seine Sommerabendkonzerte auf diesem romantischen Platz ließen in diesem Jahr schon zum zwölften Mal die Herzen höher schlagen. André Rieu, sein Johann Strauss Orchester und eine Vielzahl von Gästen laden ein, sich von Walzern, klassischen Hochgenüssen, Operette und Musical mitreißen zu lassen. Hier können Sie die DVD und die BluRay bestellen. Eine "Falling In Love" Audio-Version erscheint am 25. November 2016.

