Weihnachten mit André Rieu: "Christmas in London" ist als DVD und BluRay da

Vor Kurzem konntet ihr es noch weltweit in ausgewählten Kinos sehen - nun ist "Christmas In London" als DVD und BluRay zum immer wieder ansehen erhältlich. Dieses André Rieu-Album umfasst die schönsten Weihnachtslieder aller Zeiten - begleitet von einer besonderen Eingangsrede des niederländischen Superstars.

Stimmungsvolle Melodien und berührende Balladen

Das Konzert beinhaltet stimmungsvolle Melodien wie "We Wish You A Merry Christmas" und die weltweit bestverkaufteste Single aller Zeiten: "White Christmas" von Bing Crosby. Es kommt aber auch mit berührenden Balladen wie "Hallelujah" von Leonard Cohen und "Amazing Grace" zu euch nach Hause. André Rieus entertainende Moderationen dürfen natürlich auch nicht fehlen.

Weihnachten mit André Rieu und dem Johann Strauss Orchester

Dieses Jahr seid ihr also eingeladen, die festliche Weihnachtszeit mit André Rieu und seinem Johann Strauss Orchester zu feiern. "Christmas In London" - das im Jahr 2015 in der britischen Hauptstadt aufgezeichnet wurde – ist seit über zehn Jahren die erste Veröffentlichung eines Rieu-Konzerts aus dem Vereinigten Königreich. André Rieus letzte UK-DVD - "Live aus der Royal Albert Hall" - wurde bis heute weltweit über 165.000 Mal verkauft. Hier könnt ihr "Christmas In London" bestellen:

André Rieu Album "Christmas In London"

▶ Bei Amazon