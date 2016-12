"Recovery Case" ist da: Andreas Kümmert präsentiert neues Album inklusive der Songs "Beside You" und "Notorious Alien"

Mit "Recovery Case" präsentiert Andreas Kümmert sein zweites Major-Album - und das kommt wie befreit aus tiefster Seele. Es ist rückhaltlos und wahrhaftig, dabei hat es gleichzeitig Kraft und Coolness, entspannte Lockerheit und konzentrierte Professionalität. Der 30-jährige Bayer ist Millionen Menschen dieses Landes als der Aussteiger beim Eurovision Song Contest in Erinnerung. Der Mann, der den deutschen Ausscheid überlegen gewann und anschließend das Ticket zum Finale weitergab. Nur wenige wissen noch, das Kümmerts TV-Karriere etwas früher begann: Er hat mal The Voice Of Germany gewonnen. Als Resultat veröffentlichte er mit "Here I Am" das Werk eines frisch gekürten Casting-Helden. Sein Potenzial aber war schon damals nicht zu überhören, aber erst jetzt lebt er es voll aus.

Andreas Kümmert - "Notorious Alien"

Das neue Album "Recovery Case" zeigt Andreas' brachiale Authentizität ganz ursprünglich und ohne Filter. Für die zwölf neuen Lieder hat er sich Zeit gelassen. Zeit, die es braucht, um sich bis ins Detail einzubringen - für Songs mit Ecken und Kanten, die auch ihr Macher hat. "Recovery Case" steht für Andreas Kümmert als Reflektion der vergangenen drei Jahre, als Mittel zur Rehabilitation. Die plötzliche Medienaufmerksamkeit und der rasante Popularitätsschub forderten ihren Tribut, der Musiker erkrankte an einer Angststörung. Das Erkennen dieser Gefühle als Krankheit, der Umgang damit, das Verfolgen von Lösungsansätzen sind der zentrale Ansatz des neuen Albums.

Andreas Kümmert - "Beside You"

Mit seiner jahrelangen Erfahrung kann Andreas Kümmert heute eine unglaubliche Bandbreite von seinen Stimmbändern abrufen, ganz unverkrampft, ohne theatralisches Vocal-Pressing. Außerdem beherrscht er die komplette emotionale Palette von großer Wucht bis zum sensiblen Zwischenton. Es gibt wahrhaftige Rockmonster wie "Notorious Alien" und "One Day", akustisch anmutende Songs wie "Falling" sowie rührende Balladen wie "Beside You" und "The Beginning Is The End". In seinen durchweg eigenen Lyrics zeigt sich Andreas Kümmert sehr nahbar, er gibt sein Seelenleben preis. Und so schafft er es, Mehrheiten auch ohne den Umweg über den großen Glamour in der Samstagabend-TV-Show zu erreichen. Einfach aus dem Lautsprecher direkt ins Herz.

Andreas Kümmert Album "Recovery Case"

