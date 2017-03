Zum 59. Mal wurde Amerikas bedeutendster Musikpreis, der Grammy, am 12. Februar 2017 in Los Angeles verliehen. In insgesamt 84 Kategorien wurde das begehrte goldene Grammophon an die Gewinner des Abends überreicht.

So erhielten der lettische Dirigent Andris Nelsons und das von ihm geleitete Boston Symphony Orchestra die Auszeichnung "Best Orchestral Performance" für die Aufnahme "Shostakovich: Under Stalin's Shadow - Symphonies Nos. 5, 8 & 9" bei Deutsche Grammophon. Bereits 2016 erhielten der Dirigent und das Orchester einen Grammy Award für das Album "Shostakovich Under Stalin's Shadow - Symphony No. 10".

Frank Briegmann, President & CEO Central Europe Universal Music, gratulierte dem Gespann zu ihrem Erfolg: "Sie haben eine zeitgemäße, direkte und emotional packende Interpretation von Schostakowitschs mittleren Symphonien geschaffen, die diesen erfolgreichen Grammy-Abend noch weit überdauern wird."

Ebenfalls über eine goldene Trophäe in der Kategorie "Best Classical Solo Vocal Album" freuen durften sich Dorothea Röschmann und Mitsuko Uchida für ihr gemeinsames Projekt mit Aufnahmen von Robert Schumann und Alban Berg, erschienen beim britischen Traditionshaus Decca Classics.

Eine vollständige Liste aller Gewinner und Nominierten des Abends finden sie auf grammy.com.