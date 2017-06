Angus & Julia Stone sind zurück und liefern mit dem neuen Song "Snow" einen ersten Vorgeschmack auf ihr kommendes Album. "'Snow' sind wir beide" sagt Angus über die erste Single ihres vierten Longplayers. "Wir haben uns hingesetzt und den Song zusammen geschrieben."

Der neue Song "Snow" entstand im Hinterland von Byron Bay

Inhaltlich ist "Snow" der Beginn eines neuen Kapitels für das Duo, das mit bisherigen Veröffentlichungen bis dato schon mehr als eine halbe Million Albumverkäufe allein in ihrer Heimat Australien vorweisen kann. Die in Sydney geborenen Geschwister produzierten die Platte komplett selbst und waren zum Großteil auch am Engineering beteiligt - in Angus' Hüttenstudio in Belafonté, im Hinterland von Byron Bay. "Es war ziemlich magisch, denn Angus und ich haben noch nie so viel Zeit miteinander verbracht, nur wir zwei", sagt Julia. "Normalerweise ist mindestens noch ein Tourmanager oder ein Engineer dabei, aber in der letzten Schreibphase und während der Aufnahmen waren es acht volle Wochen lang nur er und ich und die Ruhe auf dem Land. Es war eine wunderschöne Zeit."

Schon die ersten Takte der neuen Single sagen alles: Die Gitarre ist wie eine kratzige, holzige Erinnerung, die sich über einen Moment der Stille legt. Der sanfte Orgelbeat erwächst und nimmt einen mit auf die nächste bezaubernde Reise des Geschwister-Duos Angus & Julia Stone.

Angus & Julia Stone Song "Snow"

