Nummer vier ist auf dem Weg: Angus & Julia Stone veröffentlichen am 15. September 2017 ihr neues Album. Es trägt den Namen "Snow" und markiert den Beginn eines neuen Kapitels für das Duo. Die in Sydney geborenen Geschwister produzierten die Platte komplett selbst und waren zum Großteil auch am Engineering beteiligt – und das in Angus' Hüttenstudio in Belafonté, im Hinterland von Byron Bay.

Angus & Julia über den Entstehungsprozess von "Snow"

"Es war ziemlich magisch, denn Angus und ich haben noch nie so viel Zeit miteinander verbracht, nur wir zwei", sagt Julia. "Normalerweise ist mindestens noch ein Tourmanager oder ein Engineer dabei, aber in der letzten Schreibphase und während der Aufnahmen waren es acht volle Wochen lang nur er und ich und die Ruhe auf dem Land. Es war eine wunderschöne Zeit."

"Snow" ist vorbestellbar

Einen ersten Appetitanreger des neuen Albums lieferten Angus und Julia bereits mit den Titeltrack der Scheibe. Das Video zu "Snow" seht ihr oben im Player. Elf weitere Songs erwarten euch dann im Herbst. Vorbestellen könnt ihr "Snow" aber schon jetzt - unter anderem hier:

Angus & Julia Stone "Snow"

▶ Bei Apple Music

▶ Bei iTunes

▶ Bei Google Play

▶ Bei Amazon

▶ Bei Spotify