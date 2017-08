Angus & Julia Stone melden sich mit neuem Album "Snow" zurück: Wie wir euch bereits berichten durften, veröffentlichen die Geschwister am 15. September 2017 ihre vierte Platte, auf der sie zwölf Songs vereinen. Hierzu zählt auch der bezaubernde Titeltrack, zu dem ihr euch bereits das atmosphärische Musikvideo mit toll eingefangenen Live-Bildern ansehen könnt. Darüber hinaus sind die folgenden Tracks auf "Snow" enthalten:

Diese Songs erwarten euch auf dem Album "Snow"

Snow Oakwood Chateau Cellar Door Sleep Alone Make It Out Alive Who Do You Think You Are Nothing Else My House Your House Bloodhound Baudelaire Sylvester Stallone

"Snow" ist vorbestellbar

Das vierte Album der australischen Musiker erscheint als CD, Vinyl, Download und Stream. Es ist bereits vorbestellbar und wenn ihr euch für die digitale Version von "Snow" entscheidet, erhaltet ihr den Titeltrack zum direkten Download. Wenn ihr den Song bereits unabhängig von der Albumvorbestellung runtergeladen habt, wird der Preis hierfür beim späteren Albumkauf angerechnet.

Angus & Julia Stone: Von "Big Jet Plane" zu "Snow"

Seit das Duo Angus & Julia Stone 2006 seine ersten Auftritte hatte schreibt sich seine Geschichte global mit nahezu magischer Anziehungskraft: Die Geschwister wuchsen im Norden Sydneys am Wasser auf und sorgten nach ein paar frühen EPs und Mundpropaganda 2007 mit ihrem Debütalbum "A Book Like This" für Aufmerksamkeit. Drei Jahre und zahlreiche Tourneen durch Europa, Nordamerika und Australien später lieferten Angus & Julia das mehrfach mit Platin ausgezeichnete Album "Down The Way" mit dem ruhigen Hit "Big Jet Plane" ab.

Angus & Julia Stone "Snow"

▶ Bei Apple Music

▶ Bei iTunes

▶ Bei Google Play

▶ Bei Amazon

▶ Bei Spotify