Schöne Bilder und bezaubernde Klänge: Angus & Julia Stone zeigen das Video zu ihrer neuen Single "Chateau". Unter der Regie von Jessie Hill, einer australischen Filmemacherin und Freundin des Duos, entstand in Mexico City ein hoffnungslos romantischer Clip. Der Song ist eine Hommage an das Hotel Chateau. In ihm erzählen die Geschwister die Geschichte eines jungen Liebespaars, das sich in die Zimmer dieses Hauses flüchtet. Das greifen Angus und Julia auch im Video auf, in dem wir die Nachwuchsschauspieler Courtney Eaton ("Mad Max: Fury Road") und Dacre Montgomery ("Power Rangers") in den Hauptrollen sehen.

Das Chateau Marmont ist ein berühmtes Hotel am Sunset Boulevard in Los Angeles. Seit Jahrzehnten kursieren die wildesten Legenden und Geschichten um dieses Haus. Led Zeppelin durchquerten seine Lobby auf Motorrädern und John Belushi starb hier an einer Überdosis einen tragischen Tod. Mit einem Song über dieses im Jahr 1929 gebauten Gebäudes befinden sich Angus und Julia in bester Gesellschaft: Auch Chilly Gonzales und Jarvis Cocker widmeten einem Raum des Hotels jüngst ein ganzes Album.

"Chateau" ist nach der Veröffentlichung des Titeltracks "Snow" die bereits zweite Single-Auskopplung aus dem gleichnamigen Album "Snow", das Angus & Julia Stone für den 15. September 2017 angekündigt haben. Der vierte Longplayer des Bruder-Schwester-Duos ist bereits vorbestellbar. Wenn ihr euch für die digitale Version entscheidet, erhaltet ihr die beiden Tracks "Snow" und "Chateau" zum sofortigen Download. Hier könnt ihr mehr über das Album erfahren und hier bestellen:

Angus & Julia Stone Album "Snow"

▶ Bei Apple Music

▶ Bei iTunes

▶ Bei Google Play

▶ Bei Amazon

▶ Bei MediaMarkt