Inspiriert von den Schweizer Alpen: Das australische Geschwisterpaar Angus & Julia Stone veröffentlicht am 15. September 2017 mit "Snow" sein viertes Album - und das setzt dort an, wo die beiden auf Vorschlag des Produzenten Rick Rubin für das selbstbetitelte Album aus dem Jahr 2014 begannen. "Damals haben wir angefangen, gemeinsam zu schreiben, im gleichen Raum. Ich denke, wir haben eine Seite aus diesem Kapitel mit auf die neue Platte genommen, nur, dass wir diesmal alle Songs auf der Platte zusammen geschrieben haben", so Angus.

"Snow": Geschrieben und aufgenommen in Belafonté in der Nähe von Byron Bay

"Wie bei jedem Longplayer, den wir bis jetzt veröffentlicht haben, klingt auch 'Snow' wieder anders", fügt er außerdem hinzu. Dieses Mal liegt das laut Julia vor allem auch am Ort, an dem die zwölf Lieder geschrieben und aufgenommen wurden. Die beiden Geschwister zogen sich nur zu zweit aufs Land zurück - in Angus' Landhaus-Studio in Belafonté in der Nähe von Byron Bay: "Es war ziemlich magisch, denn Angus und ich haben noch nie so viel Zeit miteinander verbracht", sagt Julia. "Normalerweise ist mindestens noch ein Tourmanager oder ein Engineer dabei, aber in der letzten Schreibphase und während der Aufnahmen waren es acht volle Wochen lang nur er und ich und die Ruhe."

Eine Basis, die verbindet, aber viele Arten über sie zu sprechen

"Als Songwriter und Künstler", erklärt Angus, "sehen wir eine Menge Dinge ähnlich - sie kommen nur auf unterschiedliche Weise aus unserem Kopf und Herzen. Wir haben gemeinsame Erinnerungen, aber unterschiedliche Wahrnehmungen, die das gemeinsame Schaffen sehr interessant machen." Julia fügt hinzu: "Wir können über das Gleiche sprechen, aber die Art und Weise, wie wir darüber sprechen oder fühlen, unterscheidet sich. Ich glaube, das ist es, was es für uns so spannend macht, gemeinsam zu schreiben. Es gibt eine Basis, die uns verbindet. Aber es gibt eben viele verschiedene Arten, über diese Basis zu sprechen."

"Es sah so aus, als würden überall kleine Diamanten in der Sonne glitzern"

Zum winterlichen Albumnamen gibt es auch eine tolle Geschichte: Angus erklärt: "Wir haben mit der Platte angefangen, als wir von einem Trip in der Schweiz zurückgekommen sind. Wir haben da ein paar Leute getroffen und die nahmen uns mit zu einer Hütte oben auf einem der Berge. Dort sah alles so aus, als würden überall kleine Diamanten in der Sonne glitzern." Julia ergänzt: "Ich glaube, das war der initiale Punkt, an dem wir angefangen haben an dieser Platte zu arbeiten - diese Zeit da oben im Schnee."