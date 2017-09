Wie kommt es, dass ein Album, das in der Nähe der autralischen Byron Bay aufgenommen wurde, den Namen "Snow" trägt? Schließlich vereint den winterlichen Niederschlag und den sommerlichen Strand nur eines: Die Farbe Weiß. Das Geschwisterpaar Angus & Julia Stone erzählt den Hintergrund - und gleichzeitig eine schöne Geschichte, denn: Ein Ausflug in die Schweizer Alpen hat Eindruck bei den beiden Australiern hinterlassen.

"Snow": Inspiriert von "dieser Zeit da oben im Schnee"

"Dort sah alles so aus, als würden überall kleine Diamanten in der Sonne glitzern", so Angus. Julia ergänzt: "Ich glaube, das war der initiale Punkt, an dem wir angefangen haben an dieser Platte zu arbeiten - diese Zeit da oben im Schnee." Und nun ist sie fertig und erscheint am 15. September 2017. Alle ganz Neugierigen können schon jetzt in alle zwölf neuen Lieder reinhören, denn Angus und Julia haben Ausschnitte aller neuen Stücke auf Facebook geteilt.

Hier in alle Songs aus "Snow" reinhören:

01. Snow

02. Oakwood

03. Chateau

04. Cellar Door

05. Sleep Alone

06. Make It Out Alive

07. Who Do You Think You Are

08. Nothing Else

09. My House Your House

10. Bloodhound

11. Baudelaire

12. Sylvester Stallone

Angus & Julia Stone Album "Snow"

