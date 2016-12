Basierend auf dem Roman "Histoire du Chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut" von Abbé Prévost zählt Puccinis "Manon Lescaut" zu den herausragenden Opernwerken jener Zeit. Am 14. November 2016 wird Star-Sopranistin Anna Netrebko an der New Yorker Metropolitan Opera in die Rolle der jungen Französin schlüpfen und eine Kostprobe auf ihren am 02. Dezember 2016 erscheinenden Mitschnitt der Aufführung von den diesjährigen Salzburger Festspielen geben.

Fans der Sängerin dürfen sich zudem über ein weiteres kleines Bonbon freuen: In Zusammenarbeit mit der kaiserlichen Porzellanmanufaktur in Sankt Petersburg entwarf die "Verismo"-Interpretin ihr eigenes Teeservice. Ausgelegt für bis zu sechs Personen, zieren Netrebkos künstlerische Interpretationen von Verdis "Aida" das limitierte Tischgedeck. Anna Netrebko soll im kommenden Jahr bei den Salzburger Festspielen ihr Rollendebüt als äthiopische Prinzessin geben.