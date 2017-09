Am 31. August waren Anna Netrebko und Yusif Eyvazov zu Gast in der Berlin Waldbühne. Passend zu ihrem neuveröffentlichten Album "Romanza" boten sie ein Programm aus großen Opern-Arien aus der Feder von Verdi, Puccini und Co. und den eigens für sie komponierten Liebesduetten von Igor Krutoy dar.

Ein unvergesslicher, sehr persönlicher Abend für das Publikum, das sich trotz bedrohlich dunkler Wolken in der Waldbühne zusammengefunden hatte und gemeinsam mit dem Traumpaar der Klassik ein Fest der Liebe feierte.

Unterstützt wurden die beiden Sängern vom Neuen Kammerchor Potsdam, dem Orchester der Staatsoper Ungarn. Die musikalische Leitung des Abends hatte Michelangelo Mazza.

Ausgestrahlt wird das Konzert am 10. September um 22 Uhr im ZDF.