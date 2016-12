Als Anna Ternheim im November letzten Jahres ihres fünftes Album "For The Young" herausbrachte, überschlug sich die Presse in ihrer Heimat Schweden vor lauter Euphorie. "Ein Album, das man wieder und wieder hören kann", meinte das Aftonbladet. Im Expressen war zu lesen: "Ihre bisher stärksten Songs - und sie verliert dabei nie ihr Hauptanliegen aus den Augen: die Melodien." Und in Deutschland titelte der Rolling Stone: "Die schwedische Romantikerin zeigt mit einem Dutzend seelenvoller Folkjazz-Songs wieder ihre Weltklasse." Die überwältigende Begeisterung hatte nicht nur damit zu tun, dass ihre Fans vier Jahre lang auf ein neues Album hatten warten müssen. Annas Songs hatten in der freiwillig gewählten Auszeit einen neue Qualität und Eindringlichkeit gewonnen. Deshalb fieberten die Fans im März 2016 auch ihrem Auftritt in der 1.650 Besucher fassenden Cirkus Arena in Stockholm ganz besonders entgegen. Und sie sollten in keinster Weise enttäuscht werden. "Es war ein Abend, der sich tief in mein Gedächtnis eingegraben hat", sagt auch Anna Ternheim. "Es ist schwer zu beschreiben, was genau eine gute Show ausmacht. Alle Auftritte sind auf ihre Weise einzigartig." Doch dieser Abend war zweifellos etwas Besonderes. Glücklicherweise wurde das Konzert mitgeschnitten und erscheint nun unter dem Titel "Live In Stockholm". Angetrieben von einer teilweise atemberaubend rockigen Band, die aber auch immer wieder Raum für feinere Nuancen lässt, trägt Anna Ternheim in dem rund anderthalbstündigen Programm siebzehn Songs vor, darunter auch ihre unter die Haut gehende Version des Backstreet-Boys-Hits "Show Me The Meaning Of Being Lonely".

Erhältlich ist das Album z.B. bei Amazon oder iTunes.