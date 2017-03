Aquilo liefern mit dem gleichnamingen Track den zweiten Teil ihrer "Silhouettes"-Trilogie. Anschließend an den ersten Teil "You Won't Know Where You Stand", führt es die Geschichte der beiden Protagonisten fort, die mit Verpflichtungen und dem bewussten Loslassen kämpfen. Der Song, diesmal eine intensive Ballade, liefert die perfekte musikalische Begleitung.Ben Fletcher und Tom Higham liefern damit den zweiten Vorboten aus ihrem kommenden Album, das ebenfalls "Silhouettes" heißt. Es erscheint am 27. Januar 2017 - doch vorher erwartet uns noch Teil 3 der Video-Reihe, in der wir sehen, wie die Geschichte ausgeht.

