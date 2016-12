Fans herausragender Live-Shows können sich freuen: Im Rahmen ihrer großen "Dangerouswoman"-Tour stattet Ariana Grande auch Deutschland einen Besuch ab. Am 3. Juni 2017 wird die talentierte Sängerin Hits wie "Problem" und "Side To Side" in der Festhalle in Frankfurt zum Besten geben und eine großartiges Konzert hinlegen. Auch in anderen europäischen Städten wie Paris, Zürich und Amsterdam macht Ariana Halt und zeigt ihre Live-Qualitäten. Tickets gibt's in Kürze bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

