Mit "Side To Side" veröffentlichten Ariana Grande und Nicki Minaj im August 2016 einen absoluten Superhit. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, eure eigene kleine Performance zu dem eingängigen Song hinzulegen: "Side To Side" ist nun Teil der App musical.ly. Dort habt ihr genau 15 Sekunden Zeit, euer ganz eigenes "Side To Side"-Musikvideo zu kreieren. Wer anschließend seinen Clip auf musical.ly hochlädt und den Hashtag #SideToSide hinzufügt, hat die Chance eines der begehrten Tickets für Arianas Dangerous Woman-Tour zu gewinnen, auf der die talentierte Amerikanerin auch Deutschland einen Besuch abstatten wird.

Ariana Grande Album "Dangerous Woman"

