"Side To Side" -Sängerin Ariana Grande war am 31. Oktober 2016 zu Gast bei Ellen DeGeneres. Und selbstverständlich hat es sich die Talkshow-Masterin nicht nehmen lassen, Ari zu Halloween eine kleine Aufgabe aufzuerlegen. Ellen schickte die 23-Jährige in Begleitung ihres Producers Andy auf eine Tour durch ein Geisterhaus. Schnell wird klar: Gut dass die beiden einander haben, denn es gibt allerlei Grund, sich gut am Anderen festzuhalten. In jedem Zimmer des Haunted House wartet eine andere Spukgestalt darauf, Ari und Andy einen gewaltigen Schrecken einzujagen - und schafft es auch.

