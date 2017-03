Positive Vibes, gute Laune, süße Tanzeinlagen - das alles zeigt uns Ariana Grande in ihrem neuen Video zum Track "Everyday", in dem es ziemlich hoch her geht. Unterstützung für den Song gibt es von Rapper Future. Mit "Everyday" präsentiert Ariana Grande eine weitere Single aus ihrem Album "Dangerous Woman", das die talentierte Sängerin im Mai 2016 veröffentlichte. Übrigens könnt ihr die Hits der Platte bald auch live erleben: Am 3. Juni 2017 wird Ariana Grande Frankfurt einen Besuch abstatten und für ein grandioses Live-Erlebnis sorgen. Viele weitere Infos dazu findet ihr hier.

