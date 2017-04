Vier Stars in einem Song vereint: DJ und Produzent Calvin Harris veröffentlicht sein neuestes Werk gemeinsam mit Ariana Grande, Young Thung und Pharrell Wiliams. "Heatstroke" heißt das gute Stück, welches euch mit gemütlichen, souligen Beats in die Atmosphäre einer sommerlichen Partynacht versetzt. Die einprägsame Stimme der "Everyday"-Sängerin harmoniert wunderbar mit denen der beiden anderen Stars und gemeinsam machen sie "Heatstroke" so zum Hit. Ariana postete auf Facebook einen Ausschnitt des Tracks:

▶ Mehr Videos von Ariana Grande ansehen

Ariana Grande Album "Dangerous Woman"

▶ bei iTunes

▶ bei Amazon

▶ bei Spotify