Ariana Grande "Somewhere Over The Rainbow (Live From Manchester)"

Nachdem Ariana Grande am 4. Juni 2017 das One Love Manchester Benefiz-Konzert mit ihrem Cover von "Somewhere Over The Rainbow" beendete und damit alle zu Tränen rührte, veröffentlicht die "One Last Time"-Sängerin die Ballade nun auch als Charity-Single. Alle Einnahmen, wie auch schon die des One Love Manchester-Konzerts, kommen den Opfern und Hinterbliebenen des schrecklichen Terrorakts vom 22. Mai 2017 zugute. Bei dem grauenvollen Anschlag nach dem Ariana Grande Konzert, starben 22 Menschen und Dutzende wurden verletzt. In Manchester haben sich Anfang Juni Ariana Grande und jede Menge weitere Künstler, zu denen auch Take That, Justin Bieber und Katy Perry zählten, zusammen gegen den Terror versammelt und ein sehr ergreifendes Konzert gespielt.

Ariana Grande Single "Somewhere Over The Rainbow (Live From Manchester)"

