Sängerin Ariana Grande wird erste Ehrenbürgerin von Manchester. Damit ehrt die Stadt sie für ihr unaufhörliches soziales Engagement. Seit dem furchtbaren Anschlag auf ihr Konzert in der englischen Stadt, bei dem 23 Menschen starben und über 100 verletzt wurden, setzt sie sich kontinuierlich für die Opfer ein: Sie initiierte das Benefizkonzert One Love Manchester am 4. Juni 2017 mit Auftritten von Take That, Katy Perry, Niall Horan, Justin Bieber, The Black Eyed Peas.

Ariana Grande ist "eine beispielhafte Mancunian"

Um jetzt und auch in Zukunft Menschen, die sich in besonderem Maße für die Stadt einsetzen für ihr Engagement entsprechend zu würdigen, rief der Stadtrat nun die Auszeichnung als Ehrenbürger ins Leben. Sir Richard Leese, Vorsitzender des Rates, lobte Ariana für ihre "beispielhafte, verantwortungsvolle Reaktion" und nannte sie eine "ehrenhafte Mancunian", wie die Einwohner Manchesters genannt werden. Die Sängerin sammelt auch nach ihrem Benefizkonzert weiter Spenden für die Opfer des Anschlags: Ihre Cover-Version des Klasikers "Somewhere Over The Rainbow", die sie bei One Love Manchester performte, veröffentlichte sie als Charity-Single. Wann die Ehrung statt findet, steht noch nicht fest.

