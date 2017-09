Am 3. November 2017 erscheint mit "The Study On Falling" Soloalbum Nummer drei des israelischen Sängers Asaf Avidan. Vorab zu hören gab es bereits den gleichnamigen Titeltrack. Nun veröffentlichte er mit "My Old Pain" eine weitere Vorab-Hörprobe aus dem Longplayer, der der Nachfolger des 2015er Album "Gold Shadow" ist.

"My Old Pain": monochrom, stimmgewaltig, gefühlvoll

Wer Genres mixt und Neues wagt, begibt sich meist auf eine Reise ins Ungewisse, weil einem vorher niemand sagen kann, ob das Mischen das Ergebnis versaut. Doch Asaf Avidan lässt Blues, Soul, Folk und Pop verschmelzen, als sei es ein Kinderspiel - mit einer Stimme, die man überall wiedererkennt. Was das Video zum Song anbelangt, hielt der Sänger es hier lieber puristisch: Monochrom und im Porträtstil gehalten, bietet es dem Song die Bühne und den Freiraum, die er braucht.

Asaf Avidan Single "My Old Pain"

▶ bei Spotify