Ab dem 27. Dezember 2016 auch in den deutschen Kinos, erscheint mit "Assassin's Creed" zum Jahresende ein spektakuläres Filmerlebnis der besonderen Art, basierend auf der gleichnamigen Spielereihe des Entwicklers und Publishers Ubisoft. Umgesetzt von Regisseur Justin Kurzel, zeichnet sich dessen Bruder Jed Kurzel für den Soundtrack zum Blockbuster verantwortlich. "Assassin's Creed" ist bereits das dritte Filmprojekt für das sich die Brüder zusammengetan haben.

Assassin's Creed-Soundtrack: Ein Komponist, ein Orchester und ein "Bonbon"

Eingespielt vom London Contemporary Orchestra, welches Kurzel bereits für "McBeth" (2015) und "Slow West" (2015) gewinnen konnte, unterstreicht der kraftvolle orchestrale Sound die rasante Handlung des action-geladenen Streifens. Bereits seit dem 16. Dezember 2016 digital verfügbar, wartet Jed Kurzels musikalisches Machwerk mit einem besonderen Bonbon auf: Massive Attack-Mitglied 3D und die Young Fathers steuern mit "He Says He Needs Me" den finalen Track zum Soundtrack bei.

Von PC und Konsole auf die Leinwand: "Assassin's Creed" – Der Film

Von Ubisoft Montreal entwickelt und 2007 erstmalig veröffentlicht, gehört die Videospielreihe "Assassin's Creed" zu den erfolgreichsten Spieleserien der Welt. Callum Lynch, verkörpert durch Michael Fassbender, wandelt auf den Spuren seines Vorfahren Aguilar im mittelalterlichen Spanien. Neben Fassbender konnten u.a. Marion Cotillard (The Dark Knight Rises), Jeremy Irons (Batman v Superman: Dawn of Justice) und Brendan Gleeson (Jeder stirbt für sich allein) gewonnen werden.

Für alle Ungeduldigen empfiehlt sich der packende Trailer zu "Assassin's Creed" – Der Film:

Der Assassin's Creed Soundtrack bei

▶ bei Amazon

▶ bei Spotify

▶ bei iTunes

▶ bei Apple Music