In der neuen Hörspielfolge "Asterix bei den Belgiern" ist kein Geringerer als Julius Cäsar wird zum Schiedsrichter eines ganz besonderen Wettkampfes geladen. Denn jeder weiß: von allen Stämmen Galliens sind die Belgier die Tapfersten! So sieht es jedenfalls der römische Imperator. Doch das kann Häuptling Mäjestix natürlich nicht hinnehmen. Zusammen mit unseren gallischen Freunden Asterix und Obelix reist er in das Nachbarland und fordert die Belgier heraus. Dabei kommt es nicht nur zu einigen lustigen Auseinandersetzungen, einer der Belgier macht auch eine ganz besondere kulinarische Entdeckung!

Wer am Ende den großen Kampf gewinnt? Es bleibt spannend in Gallien!

"Beim Teutates!" - Für alle Fans von Asterix, Obelix & Co. gibt es die beliebten Hörspiele nicht nur als CD, sondern auch als Download und im Streaming. Hört nochmal die größten Abenteuer wie zum Beispiel "Asterix & Kleopatra" oder was die Freunde bei den Briten in "Asterix bei den Briten" erlebt haben. Alle Folgen inklusive der neuesten Hörspielfolge "Asterix bei den Belgiern" sind bei allen gängigen Portalen verfügbar!