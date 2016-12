Verträumt und wunderschön: In ihrem Lyric-Video zu "Atic" nimmt uns die norwegische Sängerin Astrid S mit in eine beruhigende Unterwasserwelt. Von Peter Spence animierte Quallen und Fische schwimmen vorbei und untermalen die Lyrics zum Song, in dem Astrid S ihre emotionale Seite zeigt. "When I'm with you, I'm dizzy, can't stop my head from spinning", heißt es in dem eingängigen Liebeslied. "Atic" stammt von der "Astrid S"-EP, die im Mai 2016 erschienen ist. Von Astrid S' musikalischen Qualitäten könnt ihr euch bald auch live überzeugen: Die talentierte Sängerin kommt im November 2016 für zwei Konzerte nach Deutschland.

